Für ein Mittagessen in den Montabaurer Kitas zahlen Familien derzeit 2,50 Euro, obwohl die Kosten inzwischen bei mindestens 3,60 Euro liegen. Die Stadt will diese Subventionen nun schrittweise abschaffen, die Kirchengemeinde hingegen nicht.
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Eltern in Montabaur und den Stadtteilen müssen sich auf höhere Preise für die Mittagsverpflegung in den kommunalen Kindertagesstätten einstellen. Der Kostenanteil der Familien an einem Mittagessen in den städtischen Kitas soll ab Oktober von derzeit 2,50 Euro auf 2,90 Euro steigen.