Neue Preise ab Oktober? Mittagessen in Kitas der Stadt Montabaur bald teurer Thorsten Ferdinand 30.06.2026, 12:00 Uhr

i Die Preise für die Mittagsverpflegung in der Stadt Montabaur sollen steigen. Jens Büttner. picture alliance / Jens Büttner/

Für ein Mittagessen in den Montabaurer Kitas zahlen Familien derzeit 2,50 Euro, obwohl die Kosten inzwischen bei mindestens 3,60 Euro liegen. Die Stadt will diese Subventionen nun schrittweise abschaffen, die Kirchengemeinde hingegen nicht.

Eltern in Montabaur und den Stadtteilen müssen sich auf höhere Preise für die Mittagsverpflegung in den kommunalen Kindertagesstätten einstellen. Der Kostenanteil der Familien an einem Mittagessen in den städtischen Kitas soll ab Oktober von derzeit 2,50 Euro auf 2,90 Euro steigen.







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