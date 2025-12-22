Besinnlichkeit in Hachenburg Mitsingen war beim Weihnachtskonzert angesagt Gaby Wertebach 22.12.2025, 08:00 Uhr

i Der Kammerchor Marienstatt unter der musikalischen Leitung von Veronika Zilles begeisterte in der Kirche in Hachenburg Gaby Wertebach

Festliche Klänge erfüllten die voll besetzte Kirche in Hachenburg. Kammerchor Marienstatt und Jugendchor Giovani Cantori luden unter Leitung von Veronika Zilles mit Orgelbegleitung zum Mitsingen ein. Trotz Kälte wurde es besinnlich.

Festliche Klänge erfüllten jetzt die voll besetzte Kirche in Hachenburg. Der Kammerchor Marienstatt und der Jugendchor Giovani Cantori präsentierten gemeinsam mit Michael Weiger an der Orgel unter der Leitung von Veronika Zilles ein abwechslungsreiches Weihnachtskonzert, das mit einer Mischung aus traditionellen, modernen und internationalen Werken überzeugte.







