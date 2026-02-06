Zukunftscafé
Mitmach-Projekt soll Westerburg lebenswerter machen
Im Zukunfts-Café war ein angeregter Austausch möglich.
Lena Bongard

Wie kann die Stadt Westerburg inklusiver und lebenswerter werden? Diese Fragen stellen sich Kai Zander und Karin Klein von der Diakonie Rhein-Lahn und haben zum Zukunftscafé eingeladen. 60 Westerburger sind gekommen und haben Ideen eingebracht.

Lesezeit 2 Minuten
Wie kann man Westerburg inklusiver und lebenswerter gestalten? Um diese Frage zu beantworten, riefen Kai Zander und Karin Klein von der Diakonie Rhein-Lahn das Projekt „mitWIRken“ ins Leben, welches von der Europäischen Union kofinanziert wird.

Westerwälder ZeitungZeitgeschichte

Schloss Montabaur
