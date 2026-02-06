Wie kann die Stadt Westerburg inklusiver und lebenswerter werden? Diese Fragen stellen sich Kai Zander und Karin Klein von der Diakonie Rhein-Lahn und haben zum Zukunftscafé eingeladen. 60 Westerburger sind gekommen und haben Ideen eingebracht.
Wie kann man Westerburg inklusiver und lebenswerter gestalten? Um diese Frage zu beantworten, riefen Kai Zander und Karin Klein von der Diakonie Rhein-Lahn das Projekt „mitWIRken“ ins Leben, welches von der Europäischen Union kofinanziert wird.