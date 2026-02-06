Zukunftscafé Mitmach-Projekt soll Westerburg lebenswerter machen Lena Bongard 06.02.2026, 12:00 Uhr

i Im Zukunfts-Café war ein angeregter Austausch möglich. Lena Bongard

Wie kann die Stadt Westerburg inklusiver und lebenswerter werden? Diese Fragen stellen sich Kai Zander und Karin Klein von der Diakonie Rhein-Lahn und haben zum Zukunftscafé eingeladen. 60 Westerburger sind gekommen und haben Ideen eingebracht.

Wie kann man Westerburg inklusiver und lebenswerter gestalten? Um diese Frage zu beantworten, riefen Kai Zander und Karin Klein von der Diakonie Rhein-Lahn das Projekt „mitWIRken“ ins Leben, welches von der Europäischen Union kofinanziert wird.







