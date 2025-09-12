Sajad Mohammadi hat seinen Traumberuf als Elektrotechnikermeister und eine Heimat in Moschheim gefunden. Das war nicht unbedingt zu erwarten, als seine Flucht aus Afghanistan ihn in den Westerwald führte. Wie er seinen Weg gemacht hat, beeindruckt.

„Geflüchtete sind für die Betriebe unverzichtbar“, so titelte unsere Zeitung vor einigen Tagen und hatte damit das Thema aufgegriffen, wie junge Erwachsene beispielsweise aus Pakistan und Afghanistan sich in einem fremden Land zurechtfinden – und wie sie es geschafft haben, nach ihrer Ausbildung im erlernten Beruf Fuß zu fassen. Es wurde deutlich, dass die aus ihrer Heimat Geflüchteten es zwar nicht einfach hatten, aber die Integration in die Gesellschaft und den Beruf mit Engagement und Durchhaltevermögen geschafft haben.

Unsere Zeitung sprach mit Sajad Mohammadi, der vor knapp zehn Jahren nach Deutschland kam und heute in einem Betrieb für Elektrotechnik als Meister tätig ist. Seine Geschichte wurde nach anfänglicher Odyssee auf der Flucht aus Afghanistan für den Betrieb und für ihn eine Win-Win-Situation, denn die Firma Uli Kaiser in Wirges beschäftigt mit ihm heute einen kompetenten Meister, und Sajad Mohammadi hat seinen Traumberuf als Elektrotechnikermeister, seine Liebe und eine Heimat in Moschheim gefunden.

i Sajad Mohammadi hat im Elektrobetrieb Uli Kaiser in Wirges seinen Traumberuf gefunden. Hans-Peter Metternich

Heute berichtet der damals 16-Jährige über seine Flucht vor den Taliban, die ihn mit einem gleichaltrigen Kumpel von Afghanistan über Pakistan, den Iran, die Türkei, von dort mit einem Schlauchboot auf die griechische Insel Mitilini und weiter mit einem Kreuzfahrtschiff nach Athen geführt hat. Über Land ging es weiter bis nach Bayern und schließlich nach Langen in Hessen in ein Auffanglager. Aus diesem Lager sind er und sein Kumpel wieder geflüchtet und mit dem Zug nach Frankfurt gefahren. Dort haben sie sich den Behörden gestellt. Über ein Jugendheim in Mainz sind sie schließlich im März 2016 in der „Arche“, einer damaligen Unterkunft für geflüchtete junge Männer unter 18 Jahren, in Dernbach gelandet.

Hier kommt der Inhaber von Elektrotechnik Kaiser in Wirges, Uli Kaiser, ins Spiel. Wie er unserer Zeitung berichtet, hat er immer wieder einmal aus der „Arche“ Praktikanten in seinen Betrieb geholt, unter anderem auch Mohammadi. „Mit Sajad habe ich einen Glücksgriff gelandet, denn ich habe gleich gemerkt, welche Energie und welcher Wille in dem jungen Mann stecken, etwas aus seinem Leben zu machen“, sagt Kaiser. Etwas aus seinem Leben machen, das war der Wunsch von Sajad Mohammadi schon in seiner Heimat, während seine Eltern weder lesen noch schreiben konnten. Doch sie haben dem wissbegierigen Sohn durch den Schulbesuch die erste Bildung ermöglicht, wie Sajad unserer Zeitung erzählt.

i Hier in der ehemaligen „Arche“ in Dernbach (die Einrichtung hieß mit vollem Namen "Katharina Kasper Via Nobis – Die Jugendhilfe Schloss Dilborn Arche Dernbach"), einer Unterkunft für unbegleitete junge Flüchtlinge, hat Sajad Mohammadi nach seiner Flucht aus Afghanistan bis zu seinem 18. Lebensjahr gewohnt. In Moschheim hat er eine neue Heimat gefunden. Hans-Peter Metternich

„Eigentlich wollte ich einen Pflegeberuf erlernen oder Erzieher werden, doch als ich im ersten Kontakt mit Uli Kaiser die Faszination der Elektrik und Elektronik kennengelernt habe, war für mich klar, das wird mein Traumberuf“, bekennt Sajad Mohammadi. Wie er sein Traumziel erreicht hat, davon schwärmt Uli Kaiser geradezu. „Einen solchen Willen, beruflich oder gesellschaftlich etwas zu erreichen, würde ich vielen Jugendlichen, die in Sicherheit aufwachsen und alle Möglichkeiten haben, nur wünschen. Sajad spricht so gut wie akzentfrei Deutsch. Er hat die zehnte Klasse am Gymnasium im Kannenbäckerland absolviert. Nach zwei Wochen Praktikum habe ich den talentierten, sympathischen Jungen als Lehrling eingestellt.“

„Seine berufliche Laufbahn ist bemerkenswert“, unterstreicht Uli Kaiser. „Einen Tag nach der Freisprechungsfeier hat er mit dem Meisterkurs begonnen und mit unerbittlichem Fleiß 2024 die Meisterprüfung abgelegt“, schildert der Chef, der Sajad mittlerweile in die Geschäftsleitung integriert hat. Familiär ist Sajad Mohammadi ebenfalls in einem „sicheren Hafen“ gelandet. Mit 17 Jahren hat er seine Freundin aus Dernbach über die „Arche“ kennengelernt und ist ein Jahr später zu ihrer Familie gezogen. Seitdem sind die beiden ein Paar, haben 2024 geheiratet und ein eigenes Haus in Moschheim gekauft. Ein weiterer Beweis dafür, dass Beharrlichkeit und Wille schließlich zum Erfolg führen. Übrigens, Sajads Fluchtkamerad Alireza Akbari arbeitet als Krankenpfleger in Dernbach.