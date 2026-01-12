Musik an St. Peter Mit weihnachtlichem Nachglanz und Liebe ins Jahr Hans-Peter Metternich 12.01.2026, 18:00 Uhr

i Das Ensemble „cannibale vocale“ warf am zweiten Januarsonntag in der Kirche St. Peter in Ketten in Montabaur einen musikalischen Blick zurück auf die Weihnachtszeit Hans-Peter Metternich

Das Programm des Ensembles cannibale vocale widmete sich in einem Konzert in der Montabaurer Kirche St. Peter in Ketten dem geistlichen Liedgut ebenso wie weltlicher, manchmal auch frecher Literatur, dabei kam die Liebe nicht zu kurz.

Das Ensemble cannibale vocale warf am zweiten Januarsonntag in der Kirche St. Peter in Ketten in Montabaur einen Blick zurück auf die Weihnachtszeit. Ganz ohne Instrumente, aber mit ganz viel Stimme, Witz und Spielfreude servierte die illustre 18-köpfige Männerchortruppe mit ihrem Chorleiter Fabian Glück ausgewählte Stücke – mal besinnlich, mal unerwartet anderes.







