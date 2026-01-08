Gast aus Belgien im Westerwald Mit Trompete die Gackenbacher Orgelkonzertreihe gekrönt Markus Müller 08.01.2026, 13:00 Uhr

i Zum Abschluss der Gackenbacher Orgelkonzerte 2025 spielte der 21 Jahre junge belgische Trompeter Simon Binon den Bläserpart bei "Orgel & Trompete". Markus Müller

Traditionell gibt es zum Abschluss des Gackenbacher Orgeljahres nicht nur ein reines Solokonzert an dem außergewöhnlichen Doppelinstrument von Sankt Bartholomäus, sondern eine Kombination mit Trompetenmusik. Die präsentierte Simon Binon aus Belgien.

Nunmehr seit fast 15 Jahren ist der Freiburger Organist, Bezirkskantor und Preisträger zahlreicher Wettbewerbe Stephan Rahn ein gern gesehener beziehungsweise vor allem gern gehörter Gast bei der Weihnachtsausgabe der Gackenbacher Orgelkonzerte. Traditionell gibt er da aber nicht nur an der außergewöhnlichen Doppelorgel von Sankt Bartholomäus ein reines Orgelkonzert, sondern holt sich auch einen Trompeter an seine Seite beziehungsweise in den ...







