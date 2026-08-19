Gegen sexualisierte Gewalt Mit Stück „Pfoten weg“ 700 Westerwälder Kinder erreicht Camilla Härtewig 19.08.2026, 07:00 Uhr

i Rund 700 Kinder - von der Kita bis zur dritten Klasse - erleben dieser Tage das Präventionstheater "Pfoten weg". Über die große Resonanz freuen sich (von links): Anna Kollig-Kohns und Präsident Jürgen Lieser vom Rotary Club Montabaur, Ransbach-Baumbachs Bürgermeister und Schirmherr Michael Merz sowie Projektgründerin Irmi Wette. Camilla Härtewig

Sie brüllen laut Nein: 700 Westerwälder Kinder erleben derzeit das Präventionstheater „Pfoten weg!“. Mit den Aufführungen will Irmi Wette Mädchen und Jungen stärken und sie vor sexualisierter Gewalt schützen.

700 Westerwälder Kinder – von der Kita bis zur dritten Klasse – erleben dieser Tage bei 17 Aufführungen in den Verbandsgemeinden Wirges, Montabaur und Ransbach-Baumbach das Präventionstheater „Pfoten weg!“, mit dem Gründerin Irmi Wette seit 2003 deutschlandweit unterwegs ist.







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