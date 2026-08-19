Sie brüllen laut Nein: 700 Westerwälder Kinder erleben derzeit das Präventionstheater „Pfoten weg!“. Mit den Aufführungen will Irmi Wette Mädchen und Jungen stärken und sie vor sexualisierter Gewalt schützen.
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700 Westerwälder Kinder – von der Kita bis zur dritten Klasse – erleben dieser Tage bei 17 Aufführungen in den Verbandsgemeinden Wirges, Montabaur und Ransbach-Baumbach das Präventionstheater „Pfoten weg!“, mit dem Gründerin Irmi Wette seit 2003 deutschlandweit unterwegs ist.