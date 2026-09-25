Bauarbeiten in Montabaur Mit Steinweg ist auch Weg zu Tiefgaragen wieder offen Katrin Maue-Klaeser 25.09.2026, 08:05 Uhr

i Ab heute sind die Einfahrt zur Tiefgarage Altstadt I und die Zufahrt zur Tiefgarage Nord wieder frei: Die Arbeiten an der Stadtbachverrohrung sind abgeschlossen und die Sanierung der gesamten Unterführung des Gewässers unter dem Stadtkern ist damit beendet. Katrin Maue-Klaeser

Die Sperrung des Steinwegs wird am heutigen Freitag aufgehoben: Die Sanierung der Stadtbachverrohrung ist beendet. So ist nicht nur die Tiefgaragenzufahrt Altstadt I wieder offen, sondern auch die Ausfahrt und damit die Nutzung der Tiefgarage Nord.

Am heutigen Freitag, 25. September, kann die Sperrung des Steinwegs aufgehoben werden: Der letzte Sanierungsabschnitt der Stadtbachverrohrung ist abgeschlossen. Weil dort der Bach aus einem großen, von der Fröschpfortstraße kommenden Kanal auf ein Doppelrohr verteilt und dieser Anschluss komplett erneuert werden musste, mussten die Arbeiten seit dem 10.







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