Mit rechtzeitiger Insolvenz Chance auf Sanierung wahren

Wie geht es weiter mit dem insolventen Familienferiendorf? Die beliebte soziale Urlaubsanlage für Eltern und Kinder ist wirtschaftlich in Not geraten, nachdem sich erst die Kirche und zuletzt auch der Bund aus der Finanzierung zurückgezogen haben.
Das Familienferiendorf in Hübingen hat Antrag auf Insolvenz gestellt. Die soziale Einrichtung, einst in Trägerschaft des Bistums Limburg gegründet, kommt damit einer drohenden Zahlungsunfähigkeit zuvor – unter anderem, um die Mitarbeitergehälter vorerst abzusichern.