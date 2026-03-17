Geistliche Musik in Gemünden: Mit Paul Gerhard durch das Kirchenjahr
Geistliche Musik in Gemünden
Mit Paul Gerhard durch das Kirchenjahr
Instrumentalsolisten, Kirchenchor und Posaunenchor bestreiten ein vielseitiges Programm, das von den Zuhörern mit lang anhaltendem Beifall honoriert wird.
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In der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Gemünden erklang ein geistliches Konzert, welches von Instrumentalsolisten, dem Kirchenchor und dem Posaunenchor der Gemeinde gestaltet wurde, wie die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde „Zum Heiligen Kreuz“ Gemünden berichtet.