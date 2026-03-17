Geistliche Musik in Gemünden
Mit Paul Gerhard durch das Kirchenjahr 
Guido Paulig, der Leiter des Kirchenchors, begrüßte in der evangelisch-lutherischen Kirche Gemünden die zahlreichen Konzertbesuc
Guido Paulig, der Leiter des Kirchenchors, begrüßte in der evangelisch-lutherischen Kirche Gemünden die zahlreichen Konzertbesucher und stellte das Konzept der Chorvorträge vor: Mit Paul Gerhard durch das Kirchenjahr.
Röder-Moldenhauer

Instrumentalsolisten, Kirchenchor und Posaunenchor bestreiten ein vielseitiges Programm, das von den Zuhörern mit lang anhaltendem Beifall honoriert wird.

Lesezeit 2 Minuten
In der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Gemünden erklang ein geistliches Konzert, welches von Instrumentalsolisten, dem Kirchenchor und dem Posaunenchor der Gemeinde gestaltet wurde, wie die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde „Zum Heiligen Kreuz“ Gemünden berichtet.

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