Geistliche Musik in Gemünden Mit Paul Gerhard durch das Kirchenjahr 17.03.2026, 15:00 Uhr

i Guido Paulig, der Leiter des Kirchenchors, begrüßte in der evangelisch-lutherischen Kirche Gemünden die zahlreichen Konzertbesucher und stellte das Konzept der Chorvorträge vor: Mit Paul Gerhard durch das Kirchenjahr. Röder-Moldenhauer

Instrumentalsolisten, Kirchenchor und Posaunenchor bestreiten ein vielseitiges Programm, das von den Zuhörern mit lang anhaltendem Beifall honoriert wird.

In der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Gemünden erklang ein geistliches Konzert, welches von Instrumentalsolisten, dem Kirchenchor und dem Posaunenchor der Gemeinde gestaltet wurde, wie die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde „Zum Heiligen Kreuz“ Gemünden berichtet.







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