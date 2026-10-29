Niedererbacher feiern Chor Mit Medaille ausgezeichnet und Ehrenpräses ernannt Markus Müller 29.10.2026, 10:00 Uhr

i Andreas Leitzbach, Sprecher des Kirchenchors (links), durfte zum 100. Geburtstag des Kirchenchores aus der Hand von Jan-Martin Chrost, Regionalkantor der katholischen Region Westerwald/Rhein-Lahn, die Palestrina-Medaille samt Urkunde entgegennehmen. Markus Müller

Der Kirchenchor St. Katharina feiert 100 Jahre – ein Fest, das Musik, Dank und persönliche Ehrungen verbindet. Gemeinschaft und Melodien zeigen, wie sehr Chorleben das Dorf prägt.

Mit einem eindrucksvollen Festgottesdienst und einem kleinen Empfang hat der Kirchenchor St. Katharina Niedererbach seinen 100. Geburtstag gefeiert. Während der Feierlichkeiten wurde der Jubelchor mit der Palestrina-Medaille ausgezeichnet, und der Niedererbacher Pfarrer im Ruhestand, Günter Daum, wurde zum Ehrenpräses ernannt.







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