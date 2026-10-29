Niedererbacher feiern Chor 
Mit Medaille ausgezeichnet und Ehrenpräses ernannt
Andreas Leitzbach, Sprecher des Kirchenchors (links), durfte zum 100. Geburtstag des Kirchenchores aus der Hand von Jan-Martin C
Andreas Leitzbach, Sprecher des Kirchenchors (links), durfte zum 100. Geburtstag des Kirchenchores aus der Hand von Jan-Martin Chrost, Regionalkantor der katholischen Region Westerwald/Rhein-Lahn, die Palestrina-Medaille samt Urkunde entgegennehmen.
Markus Müller

Der Kirchenchor St. Katharina feiert 100 Jahre – ein Fest, das Musik, Dank und persönliche Ehrungen verbindet. Gemeinschaft und Melodien zeigen, wie sehr Chorleben das Dorf prägt.

Lesezeit 2 Minuten
Mit einem eindrucksvollen Festgottesdienst und einem kleinen Empfang hat der Kirchenchor St. Katharina Niedererbach seinen 100. Geburtstag gefeiert. Während der Feierlichkeiten wurde der Jubelchor mit der Palestrina-Medaille ausgezeichnet, und der Niedererbacher Pfarrer im Ruhestand, Günter Daum, wurde zum Ehrenpräses ernannt.
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