Neues Heimatbuch aus Brunken Mit KI zeigt Uli Schneider mittelalterlichen Westerwald Rolf-Dieter Rötzel 23.11.2026, 19:00 Uhr

i „Auf historischen Spuren im Westerwald“ heißt das neue Buch von Uli Schneider, das jetzt im Heimatmuseum Mörsbach vorgestellt wurde. Rolf-Dieter Rötzel

Uli Schneider nimmt mit auf eine Zeitreise durch den Westerwald: Burgen, Kloster und Sagen erwachen, ergänzt durch KI-rekonstruktive Bilder. Ein neues Heimatbuch voller überraschender Entdeckungen.

Wenn der Wind mit sanftem Hauch eine romantische Atmosphäre über den Höhen der Kroppacher Schweiz und entlang der Nister entstehen lässt, scheint hin und wieder die Zeit für einen kurzen Moment stillzustehen, sich um Jahrhunderte zurückzudrehen und Geschichten längst vergangener Epochen zum Leben zu erwecken.







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