Frohe Stunde Weroth im Konzert Mit jungen Frauen und Orchester Jubiläum gefeiert Markus Müller 21.12.2025, 16:00 Uhr

Was macht ein 125 Jahre alter Verein aus einem kleinen Dorf, wenn er sich aus seinem Jubiläumsjahr gebührend verabschieden will? Er trumpft noch mal richtig auf und lädt dazu hochkarätige Gäste ein. Der Männerchor Frohe Stunde zeigt, wie es geht.

Gleich zu Beginn des Adventskonzerts zum Abschluss des Jubiläumsjahres der Frohen Stunde Weroth wird es voll im Altarraum der Kirche im Nachbarort Steinefrenz: Der Männerchor, die Singsations Westerwald und die Frankfurter Sinfoniker geben dem gerade heute gut ins Zeitgeschehen passenden „Verleih uns Frieden gnädiglich“ von Felix Mendelssohn Bartholdy, komponiert nach einem fast schon 500 Jahre alten Gebet von Martin Luther, gemeinsam einen ...







Artikel teilen

Artikel teilen