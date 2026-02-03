Dernbacher Orden feiert
Mit Gottesdienst starten Arme Dienstmägde ins Jubiläum
Weihbischof Thomas Löhr nimmt während der Eucharistiefeier zum Jubiläumsauftakt der Armen Dienstmägde Jesu Christi die Gaben zur Gabenbereitung entgegen.
Hans-Peter Metternich

Der Orden der Armen Dienstmägde Jesu Christi feiert sein 175-jähriges Bestehen. Bei der Eucharistiefeier erinnert Weihbischof Thomas Löhr an die Gründerin Katharina Kasper und erklärt seine Hochachtung vor ihr und ihren Schwestern.

Lesezeit 2 Minuten
Mit einem festlichen Gottesdienst haben am Sonntagmorgen die Dernbacher Schwestern im Beisein vieler Gläubigen in der Kirche des Klosters Maria Hilf die Feierlichkeiten zu einem ganz besonderen Jubiläum eröffnet. Die Gemeinschaft der Armen Dienstmägde Jesu Christi (ADJC) wurde vor 175 Jahren von der Heiligen Katharina Kasper gegründet.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungGlaube & Kirche

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren