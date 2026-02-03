Dernbacher Orden feiert Mit Gottesdienst starten Arme Dienstmägde ins Jubiläum Hans-Peter Metternich 03.02.2026, 10:00 Uhr

i Weihbischof Thomas Löhr nimmt während der Eucharistiefeier zum Jubiläumsauftakt der Armen Dienstmägde Jesu Christi die Gaben zur Gabenbereitung entgegen. Hans-Peter Metternich

Der Orden der Armen Dienstmägde Jesu Christi feiert sein 175-jähriges Bestehen. Bei der Eucharistiefeier erinnert Weihbischof Thomas Löhr an die Gründerin Katharina Kasper und erklärt seine Hochachtung vor ihr und ihren Schwestern.

Mit einem festlichen Gottesdienst haben am Sonntagmorgen die Dernbacher Schwestern im Beisein vieler Gläubigen in der Kirche des Klosters Maria Hilf die Feierlichkeiten zu einem ganz besonderen Jubiläum eröffnet. Die Gemeinschaft der Armen Dienstmägde Jesu Christi (ADJC) wurde vor 175 Jahren von der Heiligen Katharina Kasper gegründet.







