Noch bis Sonntag, 26. Oktober, wird in Montabaur das achte Oktoberfest gefeiert, das am Freitag mit dem Festbieranstich eröffnet wurde. Seinen Abschluss findet es am Sonntag mit einem Weißwurstfrühstück im Zelt und einem großen Markttag in der Stadt.
Lesezeit 3 Minuten
Schon zum achten Mal feiert Montabaur sein Oktoberfest. Und die Veranstalter können sich freuen: Am Freitag und am Samstag ist das 1500-Mann-Festzelt auf der Eichwiese erneut ausverkauft. Dort wurde das fröhliche Fest am Freitagabend von Stadtbürgermeisterin Melanie Leicher, den Festwirten Natalie Mays und Markus Schenkelberg, Ingo Rolland von der Brauerei und Verena Schmitt und Oliver Krämer vom Orga-Team eröffnet.