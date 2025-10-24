In Montabaur drei Tage feiern Mit Fassanstich und 1500 Gästen Oktoberfest eröffnet 24.10.2025, 22:52 Uhr

i Das dreitägige Montabaurer Oktoberfest ist eröffnet! Darüber freut sich nicht nur Cheforganisator Oliver Krämer, sondern auch seine fröhlichen Begleiterinnen Mirijam und Johanna. Alle drei sind übrigens selbst aktive Blasmusiker. Olaf Nitz

Noch bis Sonntag, 26. Oktober, wird in Montabaur das achte Oktoberfest gefeiert, das am Freitag mit dem Festbieranstich eröffnet wurde. Seinen Abschluss findet es am Sonntag mit einem Weißwurstfrühstück im Zelt und einem großen Markttag in der Stadt.

Schon zum achten Mal feiert Montabaur sein Oktoberfest. Und die Veranstalter können sich freuen: Am Freitag und am Samstag ist das 1500-Mann-Festzelt auf der Eichwiese erneut ausverkauft. Dort wurde das fröhliche Fest am Freitagabend von Stadtbürgermeisterin Melanie Leicher, den Festwirten Natalie Mays und Markus Schenkelberg, Ingo Rolland von der Brauerei und Verena Schmitt und Oliver Krämer vom Orga-Team eröffnet.







