Mit einer Kuh aus dem Bilderbuch spazieren gehen

Mit einer Kuh spazieren gehen, wenn auch nur literarisch. Das erlebten Eltern und Kinder in Hattert. Bei strahlendem Sonnenschein hatten die Hähnelsche Buchhandlung und der Hof Bölsbach auf Initiative des Familienzentrums Hachenburg zu einer Bilderbuchwanderung mit der Kuh Lieselotte eingeladen. Gewandert wurde von der Kita Hattert bis zum Hof Bölsbach. Entlang der Strecke waren auf eigens angefertigten Schildern alle Seiten des Bilderbuchs „Lieselotte lauert“ von Alexander Steffensmeier ausgestellt, sodass die Geschichte während der Wanderung gelesen werden konnte.

Schon im Vorfeld war das Interesse so groß, dass die Teilnehmerzahl auf 150 Personen begrenzt werden musste. An der Kita in Hattert wurden bereits vor dem offiziellen Start die ersten wanderlustigen Familien von Keshia Binder-Theis (Bähnelsche Buchhandlung) und Sarah Müller (Hof Bölsbach) begrüßt und auf den Weg geschickt. Jede Familie konnte in ihrem eigenen Tempo wandern und lesen. Ein Zwischenstopp auf dem Spielplatz war ebenfalls eingeplant und wurde von den meisten Familien genutzt.

Nach der Wanderung erwartete die Teilnehmer auf dem Hof Bölsbach ein gemütliches Beisammensein. Für geistige Nahrung sorgte der Büchertisch der Hähnelschen Buchhandlung. Neben weiteren Abenteuern der frechen Kuh wurden dort auch Kuscheltiere von Lieselotte angeboten. Diese waren vom Sauerländer Verlag gesponsert. Der gesamte Erlös des Verkaufs fließt in den Druck neuer Bilderbücher, damit solche Aktionen auch künftig kostenlos angeboten werden können. Wer dies unterstützen möchte, kann weiterhin Plüschtiere in der Hähnelschen Buchhandlung erwerben.

Die nächste Familienwanderung für Kinder ab fünf Jahren findet am 11. Oktober unter dem Motto:„Ninja-Abenteuer“ in der Hachenburger Altstadt statt. red

Anmeldungen sind ab sofort möglich unter: www.familienzentrum-stadt-hachenburg.de