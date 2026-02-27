„Winterdampf und Bier“ Mit der Dampfbahn in den Westerwald Hans-Peter Günther 27.02.2026, 09:00 Uhr

i Am Samstag soll die Dampflok 52 7409 mit einem Sonderzug aus dem Rhein-Main-Gebiet nach Hachenburg fahren. Im April 2017 zog die Schwesterlok 52 4867 einen Sonderzug über den Westerwald. Beide Maschinen wurden 1943 gebaut, waren in Österreich im Einsatz und kamen Mitte der achtziger Jahre nach Würzburg und Frankfurt. Hans-Peter Günther

Das seltene Vergnügen einer Dampfzug-Fahrt aus dem Rhein-Main-Gebiet in den Westerwald gibt es am Samstag, 28. Februar aus dem Rhein-Main-Gebiet in den Westerwald zu erleben - was auf dem Programm steht:

Unter dem Titel „Winterdampf und Bier“ führt die Arbeitsgemeinschaft NostalgieZugReisen GmbH am Samstag, 28. Februar eine Dampfzug-Fahrt aus dem Rhein-Main-Gebiet in den Westerwald durch. Zum Einsatz kommt die Güterzug-Dampflok 52 7409, die von der Stadt Würzburg vor 42 Jahren in Österreich erworben wurde, um sie als Denkmal aufzustellen.







