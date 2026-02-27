Das seltene Vergnügen einer Dampfzug-Fahrt aus dem Rhein-Main-Gebiet in den Westerwald gibt es am Samstag, 28. Februar aus dem Rhein-Main-Gebiet in den Westerwald zu erleben - was auf dem Programm steht:
Unter dem Titel „Winterdampf und Bier“ führt die Arbeitsgemeinschaft NostalgieZugReisen GmbH am Samstag, 28. Februar eine Dampfzug-Fahrt aus dem Rhein-Main-Gebiet in den Westerwald durch. Zum Einsatz kommt die Güterzug-Dampflok 52 7409, die von der Stadt Würzburg vor 42 Jahren in Österreich erworben wurde, um sie als Denkmal aufzustellen.