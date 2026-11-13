VIP Citycenter im Fokus Mit der Blumenwerkstatt hat sich ihr Traum erfüllt Camilla Härtewig 13.11.2026, 11:00 Uhr

i Seit 2023 ist Angela Gleich mit ihrer Blumenwerkstatt im VIP Citycenter ansässig. Den Standort sieht sie als "Glücksfall" an. Camilla Härtewig

Von der Ausbildung in der „Sonnenblume“ bis zur eigenen Blumenwerkstatt: Angela Gleich ist ihrer Leidenschaft treu geblieben. Im VIP Citycenter hat die Floristin ihren Platz gefunden – und inzwischen mehr zu tun als je zuvor.

Ein anderer Beruf als Floristin kam für Angela Gleich nie infrage. Schon als Schülerin half sie im legendären Blumengeschäft „Sonnenblume“ in Ransbach-Baumbach aus und machte dort ein Praktikum. „Ich bekam von Alice Kuhl einen Ausbildungsplatz angeboten, da war mein Schicksal besiegelt“, lacht die 48-Jährige.







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