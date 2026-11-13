Von der Ausbildung in der „Sonnenblume“ bis zur eigenen Blumenwerkstatt: Angela Gleich ist ihrer Leidenschaft treu geblieben. Im VIP Citycenter hat die Floristin ihren Platz gefunden – und inzwischen mehr zu tun als je zuvor.
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Ein anderer Beruf als Floristin kam für Angela Gleich nie infrage. Schon als Schülerin half sie im legendären Blumengeschäft „Sonnenblume“ in Ransbach-Baumbach aus und machte dort ein Praktikum. „Ich bekam von Alice Kuhl einen Ausbildungsplatz angeboten, da war mein Schicksal besiegelt“, lacht die 48-Jährige.