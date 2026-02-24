Guten Morgen nach Olympia Mit der Bahn vom Westerwald aus Deutschland erkundet Markus Müller 24.02.2026, 15:13 Uhr

i Morgens früh am ICE-Bahnhof Montabaur habe ich dank Bahncard Gold die Wahl: Fahr ich jetzt direkt nach München oder doch nur bis Frankfurt und von dort nach Hamburg? Markus Müller

In der Regel wird der ICE-Bahnhof Montabaur seit Jahrzehnten und immer noch gut genutzt. Dass er auch zum Drehkreuz für Deutschland werden kann, stellte unser Reporter beim Fahren mit der besonderen Bahncard nach den Goldmedaillen der Deutschen fest.

Da sage mal einer, Montabaur sei nicht der Nabel der Welt beziehungsweise wenigstens von Deutschland: Mit der Probe-Bahncard Gold der Bahn konnte ich jetzt in wenigen Tagen im Schnellverfahren ganz Deutschland erkunden: am nächsten Tag überall und jederzeit, sobald unsere Olympiateilnehmer eine Goldmedaille gewonnen hatten.







