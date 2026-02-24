In der Regel wird der ICE-Bahnhof Montabaur seit Jahrzehnten und immer noch gut genutzt. Dass er auch zum Drehkreuz für Deutschland werden kann, stellte unser Reporter beim Fahren mit der besonderen Bahncard nach den Goldmedaillen der Deutschen fest.
Lesezeit 2 Minuten
Da sage mal einer, Montabaur sei nicht der Nabel der Welt beziehungsweise wenigstens von Deutschland: Mit der Probe-Bahncard Gold der Bahn konnte ich jetzt in wenigen Tagen im Schnellverfahren ganz Deutschland erkunden: am nächsten Tag überall und jederzeit, sobald unsere Olympiateilnehmer eine Goldmedaille gewonnen hatten.