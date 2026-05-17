Tag des Wanderns im Westerwald Mit dem Westerwald-Verein am Unesco-Welterbe unterwegs Markus Müller 17.05.2026, 18:00 Uhr

i Wanderer aus allen Altesrgruppen waren am Tag des Wanderns auch mit dem Westerwald-Verein unterwegs - hier auf dem Limesweg bei Höhr-Grenzhausen. Markus Müller

Der Tag des Wanderns macht bundesweit Vielfalt erlebbar. Zahlreiche Aktionen in Deutschland zeigten, wie wichtig ehrenamtliches Engagement für Wanderwege, Naturschutz, Gesundheit und Gemeinschaft ist. Mit dem Westerwald-Verein ging es zum Welterbe.

Der Deutsche Wanderverband (DWV) und seine Mitglieder wie der Westerwald-Verein (WWV) setzen sich seit zehn Jahren an einem bundesweiten Aktionstag dafür ein, das Wandern als beliebte Freizeitaktivität weiter zu stärken: Immer am 14. Mai nutzen seit 2016 DWV-Mitgliedsvereine, Schulen, Kitas, Unternehmen und Naturschutzorganisationen den Tag des Wanderns, um die Vielfalt des Wanderns in ganz Deutschland zu präsentieren.







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