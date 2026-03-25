Die rund 2,5 Kilometer lange Strecke mit zehn Stationen kann vom 27. März bis zum 12. April begangen werden. Start ist an der Gangolfushalle. Am Ende lockt eine Osterschatzkiste.
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Das Team Kinderkirche des Ortskirchenausschusses Sankt Petrus Meudt bietet auch in diesem Jahr einen Osterweg für Familien mit Kindern an. Dieser kann ab Freitag, 27. März, bis Sonntag, 12. April, gegangen werden. Schon seit Januar, direkt nach dem Abbau des Adventsweges, ging es los mit der Planung für dieses Jahr.