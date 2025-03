150 Freunde anspruchsvollen Chorgesanges genossen in Ebernhahn das zweistündige Frühlingskonzert des gemischten Chors Thalia Ebernhahn unter dem Motto „Around the World“.

Zu einer klingenden Reise durch etliche Länder hatte der gemischte Chor Thalia Ebernhahn am Samstagabend in die heimische Rosenheckhalle eingeladen. Rund 150 Freunde anspruchsvollen Chorgesanges waren der Einladung gefolgt und ließen sich bei dem Frühlingskonzert, das unter dem Motto „Around the World“ stand, gerne mitnehmen auf einen zweistündigen musikalischen Ausflug. Weil eine Reise in illustrer Gesellschaft einen ganz besonderen Reiz verspricht, hatten die Gastgeber und ihr Chorleiter Jürgen Faßbender zwei weitere Ensembles mit auf den Trip genommen.

Es waren dies der Männerchor Plaidt (Chorleiter Jürgen Faßbender), ein mehrfach ausgezeichneter Männerchor, der sich mit Lockerheit und Leidenschaft präsentiert, und das Gesangs- und Instrumental-Ensemble „Amaryllis“ mit Dorothee Laux und Nadja Jamiro (Gesang), Ulrike Jordan (Akkordeon, Flöte, Oboe) und Martin Reuß (Gitarre). Die vier Interpreten nahmen die Zuhörer in eine eigenwillige Klangwelt voller Leidenschaft und Emotionen mit. Heidi Ambrus und Andrea Hübinger waren sympathische Reisebegleiterinnen durch den Abend mit einem klingenden Kontrastprogramm aus Männerchor, gemischtem Chor und einem Ensemble in einer außergewöhnlichen Besetzung. Also beste Voraussetzungen für eine unterhaltsame und abwechslungsreiche, klingende Soiree.

i In bester Sangeslaune zeigten sich die 27 Sänger des Männerchores Plaidt, die ein breit gefächertes Repertoire überwiegend zeitgenössische Literatur im „klingenden Reisegepäck“ hatten. Hans-Peter Metternich

Die 21 Sängerinnen und 14 Sänger des Thalianer-Chores empfahlen sich als gemischter Chor mit einem bemerkenswert ausgewogenen und disziplinierten Chorklang mit überwiegend zeitgenössischen Stücken. Jürgen Faßbender, der mit aufschlussreichen Informationen das Repertoire des Ebernhahner Chores (und auch das der Plaidter Sänger) ankündigte, nannte auch den Grund für diese Liedauswahl: Der Ebernhahner Chor wird an einem Wettbewerb für zeitgenössischen Chorgesang in Nürnberg teilnehmen. Die Beiträge der Thalianer an dem Abend machten deutlich: Man ist auf einem guten Weg in Richtung moderner leistungsorientierter Chorgesang, wie im ersten Konzertteil Werke aus Amerika, Schottland und Lettland, und nicht zuletzt aus Österreich mit einem Klassiker von Franz Schubert (Im Abendrot) deutlich machten. Faßbender hatte sein Ensemble – wörtlich genommen – in beste Stimmung gebracht.

In bester Sangeslaune zeigten sich auch die 27 Sänger des Männerchores Plaidt, die ein breit gefächertes Repertoire überwiegend zeitgenössische Literatur im „klingenden Reisegepäck“ hatten. Estland, Schweden, Amerika und Irland waren die musikalischen Stationen, wo die Plaidter Sänger wohltönenden Halt machten, doch auch aus deutschen Landen kamen die Lieder „Ich lebe mein Leben“ und „Kein Feuer keine Kohle“ (beide Arrangements von Alwin Schronen) wie gute Freunde daher.

i Das Gesangs- und Instrumental-Ensemble „Amaryllis“ mit Dorothee Laux (rechts) und Nadja Jamiro (links), Ulrike Jordan und Martin Reuß nahmen die Zuhörer in eine eigenwillige Klangwelt voller Leidenschaft und Emotionen mit. Hans-Peter Metternich

Die Konzerte des gemischten Chores Thalia Ebernhahn leben vom musikalischen Kontrast. Am Samstagabend war es das Ensemble „Amaryllis“, das der Veranstaltung eine besondere Note verlieh. Die Reise der vier Interpreten entführte die Zuhörer unter anderem fröhlich tänzelnd nach Irland, hebräische Lebensfreude flammte auf, in Frankreich hatte die Sonne ein Rendezvous mit dem Mond (Le Soleil et la lune), in Italien führten Oboe und Gitarre und die beiden Sängerinnen sozusagen ein „Zwiegespräch über süße Qual“ (Si dolce e’il tormento), und Dorothee Laux, Nadja Jamiro, Ulrike Jordan und Martin Reuß schwärmten von der wunderbaren Welt (Wonderful World). Am Ende schwärmte eine Zuhörerin von einem wundervollen Konzert.

Die musikalische Reise des Thalia-Chores tangierte dann noch Ostpreußen, die Trientiener Berge und die Schweiz, ehe sich alle Interpreten gemeinsam mit „Trag mi Wind“ (Christian Dreo) von dem viel Beifall spendenden Publikum verabschiedeten und die Gäste zum gemütlichen Miteinander einluden. Eines darf an diesem Abend nicht unerwähnt bleiben: Es gab noch einige Urkunden vom Verein, gleichsam eine interne Belobigung für langjähriges aktives Singen im Ebernhahner Chor. Die durften Otmar Koch (25 Jahre aktiver Sänger) sowie Michael Kuch und Bernd Siry (beide 50 Jahre) mit nach Hause nehmen.