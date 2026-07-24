Glücksgefühle nun im Wildpark
Mit Campingplatz und Restaurant einen Traum erfüllt
Fabian und Freddy Glück, die jetzt auch den Kiosk im Wildpark Westerwald in Gackenbach betreiben, haben in Arzbach ein Restauran
Fabian und Freddy Glück, die jetzt auch den Kiosk im Wildpark Westerwald in Gackenbach betreiben, haben in Arzbach ein Restaurant und einen Campingplatz.
Jean Noir

Nach dem Erfolg mit Campingplatz und Restaurant in Arzbach wagen Freddy und Fabian Glück den nächsten Schritt: Sie übernehmen den Kiosk im Wildpark Westerwald. Beide wollen den Neustart der Gackenbacher Freizeiteinrichtung aktiv mitgestalten.

Lesezeit 2 Minuten
Als Freddy und Fabian Glück vor neun Jahren den Campingplatz am ehemaligen Arzbacher Schwimmbad übernahmen, erfüllten sie sich einen lang gehegten Traum. Mit viel Eigenleistung und neuen Ideen machten Vater und Sohn aus der Anlage das „Glücksgefühl“ – einen Ort, an dem Natur, gutes Essen und Gastfreundschaft zusammenfinden.
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