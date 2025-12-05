Mäuseexpeditionen Mit berühmten Mäusen auf Zeitreise unterwegs 05.12.2025, 14:52 Uhr

i Torben Kuhlmann berichtete mit viel Witz aus seinem Alltag als Autor und Ilustrator. Röder-Moldenhauer. römo

Autor und Illustrator Torben Kuhlmann berichtete ebenso kindgerecht wie für Erwachsene mit viel Witz aus seinem Alltag als Autor und Illustrator und stellte nicht nur seinen vierten Band der Mäuseexpeditionen im Cinexx Hachenburg vor.

Seit mehr als zehn Jahren fasziniert der Autor und Illustrator Torben Kuhlmann kleine wie große Leser mit den abenteuerlichen Expeditionen seiner Mäusehelden. Ob über den Atlantik, einmal um die Erde, hinauf zum Mond, in die Tiefen der Meere oder – wie in seinem vierten Band „Einstein“ – zurück in die Vergangenheit: Für die findigen Erfindermäuse ist kein Weg zu weit.







Artikel teilen

Artikel teilen