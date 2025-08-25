Sommer und Musik passen zusammen wie Sonne und Crème: In Bad Marienberg findet die Fusion unter dem Titel Sommerfestival statt.

Mit zeitlosen Klassikern der Beatles und energiegeladenem Rock ’n’ Roll ist die Open-Air-Konzertreihe Sommerfestival auf dem Bad Marienberger Marktplatz weitergegangen. Zu Gast war die vierköpfige Band The Peteles, die die legendäre Pilzkopf-Formation aus Liverpool zurück auf die Bühne brachte.

i Beste Stimmung herrschte beim Konzert der Band The Peteles auf dem Bad Marienberger Marktplatz. Das Publikum sang und tanzte kräftig mit. Röder-Moldenhauer

Für die zahlreichen Zuhörer bot sich vielfach Gelegenheit, bekannte Liedtext lauthals und kräftig mitzusingen. Und selbstverständlich durfte auch getanzt werden, sodass das Publikum einen rundum stimmungsvollen Abend erlebte.

Konzertreihe 2025 endet am Samstag

Am Samstag, 30. August, geht das Sommerfestival mit einem Auftritt der Deutschrock-Coverband Hörgerät zu Ende. Das Finale ist Teil des Marmer-Event-Wochenendes. Das Konzert beginnt um 18.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Bereits am Freitag, 29. August, findet der Sparkassen-Firmenlauf statt. Am Samstag gibt es neben dem Konzert eine Sommerparty für alle Generationen. Auch der Sonntag, 31. August, bietet ein Programm für die ganze Familie. red