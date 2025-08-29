Das gesamte Raumprogramm der Kita Entdeckungskiste kann durch eine Erweiterung modernisiert werden – das kommt nicht zuletzt auch dem pädagogischen Konzept zugute. Aus Stahlhofen und Daubach finden nun fast anderthalbmal so viele Kinder Platz.

Mehr Platz für Kinder gibt es jetzt in der Kita Entdeckungskiste in Stahlhofen. Sie wurde umfangreich erweitert und umgebaut. Die Kinder und das Kita-Team sind bereits eingezogen – nun steht die offizielle Einweihung an. Diese wird am Sonntag, 31. August, groß gefeiert. Das Areal und Gebäude stehen im Eigentum der Ortsgemeinde, Träger der Kita ist die katholische Kirchengemeinde, und so werden Orts- und Kirchengmeinde gemeinsam die Feier ausrichten. Vorab hat unsere Zeitung einige Fragen zu dem Bauprojekt gestellt, die von der Verbandsgemeinde Montabaur im Auftrag der Ortsgemeinden Stahlhofen und Daubach und in Zusammenarbeit mit dem Kita-Träger beantwortet wurden.

Der Anbau ermöglicht die Gründung einer dritten Gruppe?

Ja, mit dem Anbau wurde in der Kita eine dritte Gruppe geschaffen – mit dem dazugehörigen Nebenraumprogramm: Nebenraum, Schlafraum, Sanitärraum sowie die im Altgebäude fehlenden beziehungsweise zu kleinen Räume, wie Speiseraum, Frischkostküche, weiterer Schlafraum, größerer Personalraum.

Wie viele zusätzliche Plätze wurden geschaffen?

Es wurden 20 weitere Plätze geschaffen. Vorher gab es 50, jetzt gibt es 70 Plätze.

Um welche Art von Plätzen handelt es sich – für unter Zwei-, unter Dreijährige, Ganztagsplätze?

Es gibt künftig 32 Ganztags- und 38 Teilzeitplätze einschließlich drei U2-Plätzen.

Wie groß ist der Anbau?

Der neue Anbau hat eine Nutzfläche von rund 357 Quadratmetern.

Wird die dritte Gruppe bereits genutzt? Falls ja: Seit wann ist sie fertig?

Sie wird bereits genutzt. Zum 1. Januar wurde die Betriebserlaubnis vom Betriebsträger beim Landesjugendamt beantragt und entsprechend bewilligt. Zunächst wurde nach den Sommerferien 2024 die Frischkostküche in Betrieb genommen, und dann im Herbst nach und nach die übrigen Räume.

Wie viele Kinder besuchen nun insgesamt die Kita Entdeckungskiste? Wie verteilen sich diese auf die Ortsgemeinden Daubach und Stahlhofen?

Insgesamt stehen 70 Plätze für alle Kinder der Ortsgemeinden Daubach und Stahlhofen als Einzugsgebiet der Kita zur Verfügung. Da beide Ortsgemeinden das Einzugsgebiet der Kita bilden, verteilen sich die Plätze je nach Bedarf.

Wie viel wurde investiert und wer trägt die Kosten?

Die Ortsgemeinden Daubach und Stahlhofen haben gemeinsam rund 1,8 Millionen Euro in die Maßnahme investiert. Es werden Zuschüsse in Höhe von 163.500 Euro seitens des Landes und rund 440.000 Euro seitens des Westerwaldkreises erwartet. Die Else-Schütz-Stiftung fördert das Projekt, insbesondere die Ausstattung der neuen Küchen und die Raumbelüftung.

War die Kita in der Bauzeit durchgängig in Betrieb?

Ja, die Kita war durchgängig in Betrieb, während der Anbau erstellt wurde.

Inwieweit hat sich die Betreuungssituation durch den Anbau verbessert?

Es gibt dadurch mehr Platz, um moderne Standards für Betreuungs- und pädagogische Angebote zu realisieren – etwa durch die Schaffung eines weiteren Gruppenraums und dadurch, dass nun auch im Altbestand Nebenräume zur Verfügung stehen. Zudem gibt es nun eine neue und nach modernsten Standards ausgestattete Küche, in der für alle Kinder ein warmes Mittagessen frisch zubereitet wird, und eine Mensa, in der die Mahlzeiten eingenommen werden können. Auch die Räumlichkeiten für Personal und Leitung haben sich durch den Anbau verbessert.

Ist die Modernisierung und Erweiterung der Kita damit abgeschlossen oder stehen in der Zukunft noch weitere Maßnahmen an? Reicht die Anzahl der Plätze künftig aus?

Die Erweiterung der Kita ist damit abgeschlossen. Unterhaltungsmaßnahmen werden nach Bedarf auch zukünftig durchgeführt. Die Anzahl der Plätze reicht nach Maßgabe der zugrunde liegenden Bedarfsplanung zum jetzigen Zeitpunkt aus.

Das Programm der Einweihungsfeier

Die Erweiterung der Kita Entdeckungskiste in Stahlhofen wird mit einem Tag der offenen Tür am Sonntag, 31. August, ab 11.30 Uhr gefeiert. Das Fest beginnt bereits um 10.30 Uhr mit einem Familiengottesdienst in der benachbarten Kirche St. Wendelin. Weiter geht es im Anschluss ab circa 11.30 Uhr in der Kita mit Ansprachen und der Einsegnung des Neubaus, ehe die Gäste zum gemeinsamen Mittagessen mit Kindern, Mitarbeitern, Vertretern des Fördervereins und der Träger eingeladen sind. Es gibt Spielangebote für Kinder sowie Kaffee und Kuchen – und für 15.30 Uhr hat der Förderverein der Kita eine Zaubervorstellung organisiert. red