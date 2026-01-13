Ausstellung in Westerwald Bank Mit alten Kassen kommt der Wilde Westen nach Hachenburg Nadja Hoffmann-Heidrich 13.01.2026, 20:00 Uhr

i Lorenz Candrix, Leiter der Westerwald-Bank-Filiale in Hachenburg, führt beim Pressetermin durch die neue Ausstellung "Unbestechliche Kassierer", in der historische Registrierkassen, überwiegend aus amerikanischer Produktion gezeigt werden. Röder-Moldenhauer

Nach antiken Tresoren nun antike Registrierkassen: Die Westerwald Bank in Hachenburg setzt ihre Reihe spannender Ausstellungen fort – und erzählt damit auch ein Stück Geldgeschichte.

Man stelle sich folgende Situation vor: Am Tresen des verrauchten Saloons einer Kleinstadt im Wilden Westen lehnt ein Cowboy mit Lederstiefeln, Revolver und Hut. Er hat sich ein Bier bestellt und möchte dieses beim Wirt bezahlen. Letztgenannter gibt den Betrag in die alte Registrierkasse ein, es folgt ein mechanisches Klappern und Klicken, dann ein Klingeln, das sich wie „Ka-ching“ anhört, und die Schublade springt, begleitet von Münzgeklimper, ...







