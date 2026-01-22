Manfred Gerlach trainiert gern Mit 90 topfit: Ehrenmitglied im Fitnessstudio Mariam Nasiripour 22.01.2026, 06:00 Uhr

i Seit seinem 80. Lebensjahr besucht Manfred Gerlach mehrmals in der Woche das Fitnessstudio und hält sich so fit und gesund. Mariam Nasiripour

Langsam geht Manfred Gerlach zum Fitnessgerät – und trainiert wie ein Profi. Seit zehn Jahren hält sich der 90-Jährige im Montabaurer Fitnessstudio fit und lächelt dabei stets. Nun erhielt er dafür die Ehrenmitgliedschaft.

Manfred Gerlach bewegt sich langsam in Richtung des Trainingsgeräts. Er breitet sein Handtuch auf dem Sitz aus und beginnt zu trainieren. Die Handgriffe am Gerät gehen ihm ganz leicht von der Hand, wie einem Sportprofi. Schließlich trainiert der 90-Jährige bereits seit zehn Jahren im Fitnessstudio Fit-up-Sportcenter in Montabaur.







