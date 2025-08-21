Hunde sind sein Leben. Jörg Denzin ist seit Jahrzehnten Hundeerzieher. Sein Wissen gibt er in einer Serie an unsere Leser weiter. Zum Auftakt geht es um die sechs häufigsten Fehler in der Hundeerziehung – und um den 87-jährigen Niedererbacher selbst.

Während andere längst die Füße hochlegen, ist Jörg Denzin aus Niedererbach mit 87 Jahren noch immer aktiv – als Hundeerzieher, Verhaltenstherapeut und Ausbilder. Mit Leidenschaft widmet er sich immer noch der Erziehung von Welpen, der Arbeit mit Problemhunden und der Ausbildung von Menschen, die Hunde besser verstehen wollen – darunter auch eine Gruppe Frauen, die sich aktuell bei ihm daheim zur Fachkraft für tiergestützte Therapie fortbildet.

Seine zweite Karriere begann Denzin nach seinem Ausscheiden aus dem Militärdienst im Jahr 1991. Mit gerade einmal 52 Jahren wurde der Berufssoldat damals pensioniert – und fand eine neue Leidenschaft: die Hundeerziehung. Nach einer Ausbildung zum Hundeverhaltenstherapeuten studierte er in Frankfurt Verhaltensbiologie und war von 2005 bis 2016 Dozent für Hundepsychologie am Institut für Tierheilkunde in Viernheim und von 2017 bis 2020 Dozent für Hundepsychologie bei der Akademie für Tiertherapie in Babenhausen. Seit 2021 hat er eine eigene Ausbildungsstätte für Hundeerziehung/Hundeverhaltensberater und tiergestützte Therapie/Intervention in Niedererbach.

Hundeerziehung im Einklang mit der Natur

Denzins Ansatz ist klar: Hunde müssen nicht „abgerichtet“, sondern verstanden werden. Seine Methode nennt er „Hundeerziehung NaturNah“ – ein Konzept, das auf Erkenntnissen aus der Kynologie (wissenschaftliche Lehre vom Hund), der Biologie und auf jahrzehntelanger Erfahrung beruht. Erziehung, artgerechte Beschäftigung und eine klare, liebevolle Führung stehen im Zentrum. „Hunde folgen Menschen, die ruhig, gelassen und liebevoll sind“, erklärt Denzin. „Denn solche Menschen riechen für die Tiere nach Glück – nach Oxytocin und Serotonin.“

Zwei Stunden täglich in Wald und Flur – das, so Denzin, genüge jedem Hund, „wenn er dabei sinnvoll beschäftigt wird.“ Bei seinen eigenen Hunden, Königspudel Danny und dem Dobermann-Viszla-Mix Aaron, setzt er auf eine gesunde Mischung. Neben Jagdspielen mit dem Futterbeutel gibt es Ruhephasen, dann wieder Fährtenarbeit und Futtersuchspiele.

„Wer seinen Hund vermenschlicht oder anschreit, zerstört Vertrauen.“

Jörg Denzin

„Mutter Natur hat immer recht“ – so lautet sein Leitsatz „Tatsache ist, dass unsere Hunde von Wölfen abstammen und genetisch zu 98,8 Prozent mit ihnen übereinstimmen. Ja, auch ein Chihuahua“, sagt er der ungläubigen Redakteurin. Und wie bei wild lebenden Wolfsfamilien sei auch in der Mensch-Hund-Beziehung Vertrauen die stärkste Lernmotivation. „Wolfseltern brauchen keine Gewalt, sie führen durch Wissen, Erfahrung und soziale Kompetenz.“ Genau das vermittelt Denzin auch: Verständnis für die hündische Kommunikation – die „Hundesprache“.

„Wer seinen Hund vermenschlicht oder anschreit, zerstört Vertrauen. Erfolgreiche Hundeerziehung ist immer artgerecht, gewaltfrei und auf die Bedürfnisse des Tieres abgestimmt.“ Denzin bildet sich ständig weiter und bezieht stets die neuesten Forschungsergebnisse in seine Arbeit ein. Ein Hund werde nicht ängstlich oder aggressiv geboren. „Wenn ein Hund problematisches Verhalten zeigt, hat er es im Laufe seines Lebens gelernt. Verantwortlich dafür sind immer die Menschen, denn die tragen die Verantwortung für eine artgerechte Hundehaltung, und dazu gehört eine kompetente Hundeführung“, so der Experte.

i Jörg Denzin - hier mit seinem Hund Aaron - hat eine große Leidenschaft für Hundeerziehung. Camilla Härtewig

Ein Hund wird nicht ängstlich oder aggressiv geboren

Die Leidenschaft für Hunde ist Familiensache: Tochter Chris Denzin ist in der tiergestützten Therapie tätig, Enkelin Shana unterstützt den Großvater, wo sie kann. „Sie hat ein besonderes Gespür – jeder Hund vertraut ihr sofort“, sagt Denzin stolz. Zwei seiner drei Kinder sind heute beruflich mit Hunden unterwegs. „Das hat wohl abgefärbt“, schmunzelt der 87-Jährige. Den ersten eigenen Hund, Schäferhund Telli, bekam er mit zwölf Jahren.

„Ich rauche nicht, ich trinke nicht, ich kiffe nicht. Aber ich bewege mich viel.“ Das ist Denzins Erklärung für seine Vitalität im hohen Alter. Trotzdem möchte er ab 2026 etwas kürzertreten. Ganz aufhören? Das kommt für ihn aber nicht infrage. Es gibt einfach zu viele Hunde und Halter, die seine Expertise benötigen.

Kontakt: E-Mail an j.denzin@ hundeerziehungnaturnah.de oder Telefon 06485/4163