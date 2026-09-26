Kein Schutz vor Regen, unansehnliches Ambiente: Der Zustand des Bahnhaltepunkts Hattert in Müschenbach wurde zuletzt viel von Kunden kritisiert. MdB Harald Orthey hat deshalb bei den Verantwortlichen nachgehört und kann nun Verbesserungen ankündigen.
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Nachdem sich Bürger wegen starker Schäden an den Wetterschutzhäusern und den Anlagen am Bahnhaltepunkt Hattert in Müschenbach an den heimischen Bundestagsabgeordneten Harald Orthey gewandt hatten, kann dieser nun vermelden, dass ihm die DB InfraGo versichert habe, die Missstände bald zu beheben.