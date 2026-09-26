Nach Kundenbeschwerden
Missstände am Bahnhof Hattert sollen behoben werden
Gute Nachrichten für den Bahnhaltepunkt Hattert in Müschenbach: Die DB InfraGo hat angekündigt, hier einige Missstände zu behebe
Gute Nachrichten für den Bahnhaltepunkt Hattert in Müschenbach: Die DB InfraGo hat angekündigt, hier einige Missstände zu beheben und den Zustand der Anlage insgesamt zu verbessern
Röder-Moldenhauer

Kein Schutz vor Regen, unansehnliches Ambiente: Der Zustand des Bahnhaltepunkts Hattert in Müschenbach wurde zuletzt viel von Kunden kritisiert. MdB Harald Orthey hat deshalb bei den Verantwortlichen nachgehört und kann nun Verbesserungen ankündigen.

Lesezeit 2 Minuten
Nachdem sich Bürger wegen starker Schäden an den Wetterschutzhäusern und den Anlagen am Bahnhaltepunkt Hattert in Müschenbach an den heimischen Bundestagsabgeordneten Harald Orthey gewandt hatten, kann dieser nun vermelden, dass ihm die DB InfraGo versichert habe, die Missstände bald zu beheben.
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