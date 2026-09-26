Nach Kundenbeschwerden Missstände am Bahnhof Hattert sollen behoben werden Nadja Hoffmann-Heidrich 26.09.2026, 11:00 Uhr

i Gute Nachrichten für den Bahnhaltepunkt Hattert in Müschenbach: Die DB InfraGo hat angekündigt, hier einige Missstände zu beheben und den Zustand der Anlage insgesamt zu verbessern Röder-Moldenhauer

Kein Schutz vor Regen, unansehnliches Ambiente: Der Zustand des Bahnhaltepunkts Hattert in Müschenbach wurde zuletzt viel von Kunden kritisiert. MdB Harald Orthey hat deshalb bei den Verantwortlichen nachgehört und kann nun Verbesserungen ankündigen.

Nachdem sich Bürger wegen starker Schäden an den Wetterschutzhäusern und den Anlagen am Bahnhaltepunkt Hattert in Müschenbach an den heimischen Bundestagsabgeordneten Harald Orthey gewandt hatten, kann dieser nun vermelden, dass ihm die DB InfraGo versichert habe, die Missstände bald zu beheben.







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