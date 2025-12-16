Missbrauchsurteil gegen Westerwälder Pfarrer bestätigt

Videobeweis mal anders: Die Aufnahmen stammen von Ermittlern, die nach dem Übergriff des Pfarrers auf eine Achtjährige mit ihr gesprochen haben. Weil sie sich sechs Jahre später nicht erinnern kann, werden die Videos zum Grundstock des Schuldspruchs.
Was immer sich der Angeklagte von seinem mindestens zweistündigen Schlusswort versprochen hatte – es erfüllte sich nicht: Das Koblenzer Landgericht hat das Urteil des Montabaurer Amtsgerichts gegen den aus dem Westerwald stammenden Pfarrer bestätigt und seine Berufung verworfen.