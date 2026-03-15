Die Westerwald-Brauerei hat ihre neue Abfüllanlage eröffnet. Ministerpräsident Alexander Schweitzer startete sie mit einem langjährigen Mitarbeiter per Knopfdruck. Viele Besucher feierten die modernere und flexiblere Produktion in Hachenburg.
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Nach einem Jahr Bauzeit war es endlich so weit: Die neue Abfüllanlage der Westerwald-Brauerei wurde fertiggestellt. Ministerpräsident Alexander Schweitzer brachte unter lautem Applaus der Zuschauer die Anlage per Knopfdruck zum Laufen. Dabei half ihm der 90-jährige Horst Schäfer, ein ehemaliger, langjähriger Mitarbeiter, der bereits drei Abfüllanlagen miteingeweiht hat.