Freude bei Westerwald-Brauerei Ministerpräsident bringt neue Abfüllanlage zum Laufen Emily Roos 15.03.2026, 16:00 Uhr

i Ministerpräsident Alexander Schweitzer (links) brachte unter lautem Applaus der Zuschauer die Anlage per Knopfdruck zum Laufen. Dabei half ihm der 90-jährige Horst Schäfer (2. von links), ein ehemaliger, langjähriger Mitarbeiter, der bereits drei Abfüllanlagen miteingeweiht hat. Roeder-Moldenhauer,C-Röder-Moldenhauer. Röder-Moldenhauer

Die Westerwald-Brauerei hat ihre neue Abfüllanlage eröffnet. Ministerpräsident Alexander Schweitzer startete sie mit einem langjährigen Mitarbeiter per Knopfdruck. Viele Besucher feierten die modernere und flexiblere Produktion in Hachenburg.

Nach einem Jahr Bauzeit war es endlich so weit: Die neue Abfüllanlage der Westerwald-Brauerei wurde fertiggestellt. Ministerpräsident Alexander Schweitzer brachte unter lautem Applaus der Zuschauer die Anlage per Knopfdruck zum Laufen. Dabei half ihm der 90-jährige Horst Schäfer, ein ehemaliger, langjähriger Mitarbeiter, der bereits drei Abfüllanlagen miteingeweiht hat.







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