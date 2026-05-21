Seit 1910 besteht am Kloster Marienstatt eine Schule – bislang in Trägerschaft der Zisterzienserabtei. Nun soll eine Stiftung die Aufgabe übernehmen. Doch dafür braucht es die Zustimmung des Bildungsministeriums.
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Der Westerwälder Kreistag hat kürzlich einstimmig beschlossen, dass sich der Kreis an einer neuen Stiftung beteiligen wird, die den Betrieb des Privaten Gymnasiums Marienstatt übernimmt. Neben dem Kreis wollen bei der Stiftung das Bistum Limburg und die Zisterzienserabtei mitmachen.