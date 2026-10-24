Privates Gymnasium Marienstatt Ministerium liegt kein Antrag zu Schulträgerwechsel vor Nadja Hoffmann-Heidrich 24.10.2026, 10:00 Uhr

i Wer übernimmt künftig die Trägerschaft für das Private Gymnasium Marienstatt? Nach einer überraschenden Nachricht aus dem Mainzer Bildungsministerium scheint diese Frage wieder offen, nachdem es im Frühjahr so aussah, als ob diese Entscheidung zugunsten einer neuen Stiftung gefallen sei. Nadja Hoffmann-Heidrich

Die Abtei Marienstatt sieht sich personell nicht mehr in der Lage, die Trägerschaft für ihr Privates Gymnasium weiterzuführen. Deshalb waren in den vergangenen Monaten Pläne für die Übernahme durch eine neu zu gründende Stiftung entwickelt worden.

Neuigkeiten zum geplanten Trägerwechsel am Privaten Gymnasium Marienstatt: Nachdem die Gremien des Westerwaldkreises einer Übertragung der Trägerschaft von der Zisterzienserabtei Marienstatt auf eine noch zu gründende Stiftung (bestehend aus der Abtei, dem Westerwaldkreis und dem Bistum Limburg) im Mai zugestimmt hatten und das Bildungsministerium noch im selben Monat bestätigt hatte, diesen Wechsel zu prüfen, heißt es jetzt aus Mainz auf ...







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