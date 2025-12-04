Naturerlebnis für 600 Kinder
Ministerin dankt für Waldjugendspiele mit Holzskulptur
Klimaschutzministerin Katrin Eder hat jüngst Förster Eckhard Niebisch (links), das Forstamt Neuhäusel mit Leiter Friedbert Ritter (Mitte) und die Stadt Ransbach-Baumbach mit Bürgermeister Michael Merz für die jahrzehntelangen Verdienste um die Waldjugendspiele geehrt. Als Geschenk gab es eine Holzskulptur von Andy Aßmann, die nun im Foyer des Rathauses aufgestellt wurde.
Camilla Härtewig

Eine Holzskulptur ehrt Jahrzehnte voller Waldabenteuer in Ransbach-Baumbach. Die Stadt, das Forstamt Neuhäusel und Förster Eckhard Niebisch wurden jetzt vom Land ausgezeichnet. 

Eine imposante Holzskulptur von Motorsägenkünstler Andy Aßmann schmückt jetzt das Foyer des Rathauses in Ransbach-Baumbach. Sie ist ein Geschenk von Klimaschutzministerin Katrin Eder, die damit jüngst in Mainz die Stadt Ransbach-Baumbach, das Forstamt Neuhäusel und den langjährigen Förster Eckhard Niebisch für das jahrzehntelange Engagement in Sachen Umweltbildung geehrt hat.

