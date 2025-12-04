Ministerin dankt für Waldjugendspiele mit Holzskulptur

Eine Holzskulptur ehrt Jahrzehnte voller Waldabenteuer in Ransbach-Baumbach. Die Stadt, das Forstamt Neuhäusel und Förster Eckhard Niebisch wurden jetzt vom Land ausgezeichnet.
Eine imposante Holzskulptur von Motorsägenkünstler Andy Aßmann schmückt jetzt das Foyer des Rathauses in Ransbach-Baumbach. Sie ist ein Geschenk von Klimaschutzministerin Katrin Eder, die damit jüngst in Mainz die Stadt Ransbach-Baumbach, das Forstamt Neuhäusel und den langjährigen Förster Eckhard Niebisch für das jahrzehntelange Engagement in Sachen Umweltbildung geehrt hat.