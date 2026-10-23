Montabaur tut das Nötigste Minimalsanierung der Wirzenborner Straße im November Katrin Maue-Klaeser 23.10.2026, 06:00 Uhr

i Bis zum Ortsausgangsschild der Kreisstadt in Richtung Gelbachtal wird die Wirzenborner Straße trotz knapper Kasse saniert – der Bereich sei insbesondere für Zweiradfahrer gefährlich, begründete der Stadtrat diese Entscheidung. Ingo Michels/VG Montabaur

Der Montabaurer Stadtrat lässt trotz Finanznot den schlechtesten Teil der Anbindung ins Gelbachtal reparieren. Der ursprünglich vorgesehene grundlegende Ausbau ist damit aufgeschoben, aber die gefährlichsten Unebenheiten werden beseitigt.

Die Fahrbahndecke der Wirzenborner Straße in Montabaur wird erneuert. Dazu wird der Abschnitt ab der Einmündung Sauertalstraße bis zum Ortsschild Richtung Gelbachtal für den Verkehr gesperrt. Die Arbeiten beginnen am 2. November und werden voraussichtlich bis zum Monatsende dauern, teilt die Verwaltung mit.







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