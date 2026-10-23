Der Montabaurer Stadtrat lässt trotz Finanznot den schlechtesten Teil der Anbindung ins Gelbachtal reparieren. Der ursprünglich vorgesehene grundlegende Ausbau ist damit aufgeschoben, aber die gefährlichsten Unebenheiten werden beseitigt.
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Die Fahrbahndecke der Wirzenborner Straße in Montabaur wird erneuert. Dazu wird der Abschnitt ab der Einmündung Sauertalstraße bis zum Ortsschild Richtung Gelbachtal für den Verkehr gesperrt. Die Arbeiten beginnen am 2. November und werden voraussichtlich bis zum Monatsende dauern, teilt die Verwaltung mit.