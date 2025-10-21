Vorführung Anfang November „Mini Voices“ aus Siershahn führen Grusical-Musical auf Hans-Peter Metternich 21.10.2025, 10:00 Uhr

i Die Mini Voices singen beim Kita-Fest in Siershahn. Musikverein Siershahn

Zum Musikverein Siershahn gehören seit einigen Jahren die „Mini Voices“ hier singen Schüler der Vorschuklassen bis zum sechsten Schuljahr. Die „singenden Minis“ bereiten sich momentan aufs Grusel-Musical „Mitternacht auf Schauerstein“ vor.

Der Musikverein Siershahn kann mehr als nur Blasmusik. Hier wird auch eine weit umspannende Jugendarbeit gepflegt, und das nicht nur auf dem instrumentalen Sektor. So gibt es unter den Vereinsfittischen des Siershahner Blasensembles neben dem „großen“ Orchester und verschiedenen Nachwuchsorchestern bis hin zur musikalischen Früherziehung schon seit einigen Jahren die „Mini Voices“.







