70 Millionen Euro möchte die Evangelische Krankenhausgesellschaft Dierdorf/Selters in den nächsten Jahren am Klinikstandort Hachenburg investieren. Damit soll unter anderem ein neuer Funktionstrakt errichtet werden.
Gute Nachrichten für die medizinische Versorgung im Raum Hachenburg: Die Evangelisches Krankenhaus Dierdorf/Selters gGmbH, die die Klinik in der Löwenstadt Mitte 2025 übernommen hat, plant, den Standort in den nächsten Jahren mit einer Investitionssumme in Höhe von rund 70 Millionen Euro zu stärken.