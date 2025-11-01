Stammsitz in Höhr-Grenzhausen Michael Steuler: Ohne keramische Produkte geht nichts 01.11.2025, 06:00 Uhr

i Aus dem Revisionsschacht tauchte der Mann mit der Fackel auf und zündete 2023 die Brenner des neuen Hochtemperaturofens bei Steuler. Einer dieser Öfen spart so viel Energie ein, wie 600 Haushalte verbrauchen. Archiv Jennifer Wolf Industriefotografie

Die Steuler-Gruppe mit Stammsitz in Höhr-Grenzhausen verzeichnet ein stabiles Wachstum. Geschäftsführer Michael Steuler erklärt, wie sich das Wäller Unternehmen auf dem Weltmarkt behauptet.

„Wir verkaufen Problemlösungen, keine Produkte.“ Michael Steuler, Geschäftsführer der Steuler Holding GmbH in Höhr-Grenzhausen, erklärt mit einem Satz die Unternehmensphilosophie. Dabei spielt Keramik als traditioneller, aber vor allem auch innovativer Werkstoff eine wichtige Rolle in vielen belieferten Branchen, schildert er, aber: „Unser Fokus ist, dem Kunden immer eine lösungsorientierte Materialkombination anzubieten.







