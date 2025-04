35 Schülerinnen und Schüler haben kürzlich ihr Abitur am Landesmusikgymnasium Montabaur bestanden und den Erfolg gemeinsam gefeiert. Jahrgangsbester wurde Michael Obenaus aus Remagen mit einem Abiturschnitt von 1,0. Im Interview blickt er auf die Schulzeit zurück und erzählt von seinen Plänen.

Wie sehen – mit dem besten Abitur am Landesmusikgymnasium Montabaur „in der Tasche“ – Ihre beruflichen und persönlichen Pläne für die Zukunft aus?

Ich möchte im Oktober anfangen, Musikwissenschaft zu studieren. Da ich neben der Musik auch die französische Sprache liebe, habe ich mich für einen deutsch-französischen Studiengang beworben, um später leichter auch in Frankreich arbeiten zu können. Außerdem ist es mir wichtig, weiterhin Klavierunterricht zu bekommen, weshalb ich vorhabe, mich zusätzlich noch an einem Konservatorium zu bewerben.

In der Zeit bis zu meinem Studium liegt mein Hauptziel darin, auszuprobieren, worauf ich Lust bekomme, wenn ich mal keinen vorgegeben Zeitplan habe. Mit Sicherheit wird es mich dabei auch mal nach Frankreich verschlagen.

Was hat Sie besonders zu Ihrer herausragenden Leistung motiviert?

Schule ist mir schon immer leicht gefallen. In der Grundschule und Mittelstufe hatte ich immer gute Noten, und damit hatte ich natürlich den Anspruch an mich selbst, diese Leistung weiterhin zu erbringen. Da ich weiß, dass ich gut sein kann, hätte es sich für mich wie eine Verschwendung meines Potenzials angefühlt, mich nicht weiter anzustrengen.

Darüber hinaus bin ich aber auch ganz einfach sehr wissbegierig und kann mich für fast alles begeistern. Daraus ergibt sich auch schon eine große Motivation, gewissenhaft mitzuarbeiten.

Welche Erinnerung/welches Ereignis werden Sie für immer mit Ihrer Schulzeit verbinden?

Am Landesmusikgymnasium hat natürlich die Musik eine entscheidende Rolle in meiner Schulzeit gespielt. Ich werde mich vor allem an die zahlreichen Konzerte erinnern. Insbesondere die Stufenkonzerte, die wir zusammen als Stufe organisiert und aufgeführt haben, haben mich besonders geprägt und uns als Stufe zusammen wachsen lassen.

„Mein größtes Hobby ist selbstverständlich die Musik. Die nimmt so viel Raum in meiner Freizeit ein, dass da gar kein Platz mehr für ein anderes Hobby wäre.“

Welches Fach hat Ihnen am meisten Freude bereitet und warum? Sehen Sie Ihre berufliche Zukunft damit verbunden?

Meine Lieblingsfächer waren schon immer Musik und Französisch. Ich brenne sowohl für die Musik als auch für die französische Sprache. Dass ich diese zwei Hobbys als Leistungsfächer haben durfte, war für mich ein Genuss in meiner Schulzeit. Und natürlich werden diese zwei Fächer, wie bereits ausgeführt, mein Berufsleben wesentlich beeinflussen.

Welches Hobbys bzw. welche Freizeitbeschäftigung spielt in Ihrem Leben abseits des Schulalltags die wichtigste Rolle und wie kamen Sie dazu?

Mein größtes Hobby ist selbstverständlich die Musik. Die nimmt so viel Raum in meiner Freizeit ein, dass da gar kein Platz mehr für ein anderes Hobby wäre. Umso mehr hat es mich gefreut, an dieser Schule dieses Hobby so frei ausleben zu dürfen.

Diese 35 Schülerinnen und Schüler haben ihr Abitur am Landesmusikgymnasium bestanden:

