Ortsbürgermeisterwahl Nauort
Michael Kleudgen will im Dorf Herz und Haltung zeigen
Michael Kleudgen möchte neuer Ortsbürgermeister von Nauort werden.
Camilla Härtewig

Nach turbulenten Zeiten steht Nauort vor Neuwahlen. Erster Beigeordneter Michael Kleudgen, der kommissarisch an der Gemeindespitze steht, möchte nun auch als Ortsbürgermeister Verantwortung übernehmen. Das sind seine Ziele.

Nach dem Rücktritt von Ortsbürgermeister Horst-Jürgen Freisberg und dem Ersten Beigeordneten Martin Thewalt (beide FWG) stand Nauort vor einer großen Herausforderung – der sich Michael Kleudgen (CDU) noch am selben Tag stellte. Der verbliebene Beigeordnete sieht sich seit dem 21.

