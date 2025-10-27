Nach turbulenten Zeiten steht Nauort vor Neuwahlen. Erster Beigeordneter Michael Kleudgen, der kommissarisch an der Gemeindespitze steht, möchte nun auch als Ortsbürgermeister Verantwortung übernehmen. Das sind seine Ziele.
Lesezeit 3 Minuten
Nach dem Rücktritt von Ortsbürgermeister Horst-Jürgen Freisberg und dem Ersten Beigeordneten Martin Thewalt (beide FWG) stand Nauort vor einer großen Herausforderung – der sich Michael Kleudgen (CDU) noch am selben Tag stellte. Der verbliebene Beigeordnete sieht sich seit dem 21.