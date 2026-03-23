In Untershausen fand am Sonntag nicht nur die Wahl zum Landtag statt. In der 500-Einwohner-Gemeinde bei Montabaur stand zudem die Direktwahl des Ortsbürgermeisters an. Nun liegt das Ergebnis vor.
Lesezeit 1 Minute
Die Ortsgemeinde Unterhausen hat einen neuen Ortsbürgermeister: Michael Karaski erreichte bei der Urwahl am Sonntag 89,5 Prozent Zustimmung. Der 62-Jährige war der einzige Kandidat. Seine Amtseinführung soll am Dienstag, 31. März, erfolgen. Karaski freute sich in einer ersten Reaktion sehr über den großen Vertrauensvorschuss aus der Gemeinde.