Große Zustimmung bei Urwahl Michael Karaski wird Ortsbürgermeister von Untershausen Thorsten Ferdinand 23.03.2026, 17:00 Uhr

i Dem frisch gewählten Ortsbürgermeister von Untershausen, Michael Karaski (Mitte), gratulierten (von links) Ulrich Richter-Hopprich (Bürgermeister der VG Montabaur), Cornelia Baas (ehemalige Ortsbürgermeisterin von Unterhausen), Siegfried Gilles (Erster Beigeordneter der Ortsgemeinde) und Tobias Panne (Erster Beigeordneter der VG Montabaur). Bernd Velten

In Untershausen fand am Sonntag nicht nur die Wahl zum Landtag statt. In der 500-Einwohner-Gemeinde bei Montabaur stand zudem die Direktwahl des Ortsbürgermeisters an. Nun liegt das Ergebnis vor.

Die Ortsgemeinde Unterhausen hat einen neuen Ortsbürgermeister: Michael Karaski erreichte bei der Urwahl am Sonntag 89,5 Prozent Zustimmung. Der 62-Jährige war der einzige Kandidat. Seine Amtseinführung soll am Dienstag, 31. März, erfolgen. Karaski freute sich in einer ersten Reaktion sehr über den großen Vertrauensvorschuss aus der Gemeinde.







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