Konzerte in Hirtscheid Michael Fitz erzählt Geschichten aus dem Leben Rolf-Dieter Rötzel 27.10.2025, 19:00 Uhr

i Bei Wohnzimmeratmosphäre berichtete Michael Fitz auf dem Kulturgut Hirtscheid aus der Fülle des Lebens. Akribisch, teilweise rührend oder mit einer Prise Humor versehen zog er das Publikum förmlich in seinen Bann. Röder-Moldenhauer

Er ist aus Film und Fernsehen bekannt, jetzt war er erneut zu Gast auf dem Kulturgut Hirtscheid: Die Rede ist von Michael Fitz, der sein Publikum am Wochenende förmlich in seinen Bann zog.

Bayerischen Dialekt hört man eher selten im Westerwald. Am vergangenen Wochenende war das jedoch anders. Da stand die alpenländische Sprache gleich zweimal im Fokus eines begeisterten Publikums, als der bekannte Schauspieler, Musiker und Poet Michael Fitz im voll besetzten Kulturgut Hirtscheid, ein tolles Kleinod für Kultur und Kunst, mit zwei anspruchsvollen Solo-Konzerten beeindruckte.







