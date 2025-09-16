Ylenia Fickeis (30) folgt auf Julia Bay. Amtseinführung und das gelungene Ambiente mit zahlreichen Hütten, an denen das kulinarische Angebot genutzt werden konnte, lockt viele Besucher an beiden Tagen an das Bürgerhaus.

Die Weinkönigin 2025 des Männergesangvereins Eintracht Nentershausen heißt Ylenia Fickeis. Die 30-jährige Bäckereifachverkäuferin wurde als 14. Würdenträgerin für dieses Amt ausgesucht und im Kreis der Sänger beim 14. Weinfest in ihr Amt eingeführt. Viele Besucherinnen und Besucher aus nah und fern fanden sich schon weit vor dem eigentlichen Beginn auf dem Platz ein, um sich im Kreis von Freunden auf einen gemütlichen Abend einzustimmen.

Bevor jedoch die feierliche Zeremonie der Amtseinführung einer Weinkönigin auf dem Platz vor dem Bürgerhaus abgehalten wurde, galt es für die Sänger der Eintracht, die schon früh erschienen Gäste musikalisch zu begrüßen und einzustimmen. Unter der Leitung ihres Dirigenten Fabian Glück wurden Stücke ausgesucht, die dem Thema das Abends „Weinfest“ angepasst waren. Viel Beifall brandete auf, als so Stücke wie „Im Weinparadies“ von Robert Pappert oder „Weinland“ von Robert Pracht erklangen. Weiter in den Notenmappen der Sänger zu finden so Stücke wie „Mambo“ von Herbert Grönemeyer oder „Loch Lomand“ von Jonathan Quick.

Veranstaltung hat sich etabliert

Dann übernahm vom Vorstand Thomas Heinz das Zepter, um zuerst die Weinkönigin 2024 Julia Bay zu begrüßen. Wie von Thomas Heinz zu erfahren war, hat sich die Veranstaltung im Dorf etabliert. Gegründet wurde das Weinfest zu einer Zeit, als es im Westerwaldkreis noch nicht viele Weinfeste gab. Nur durch Corona unterbrochen wurde dann für jedes Jahr eine Weinkönigin gefunden, „nur einmal hatten wir einen Bacchus“.

Danach wurde unter dem Beifall der vielen Gäste Ylenia Fickeis empfangen, die ihr Motto für ihre Amtszeit „In vino veritas“ vorstellte. Sie erinnerte an die Feste in den vergangenen Wochen. Darunter die erste Open-Air-Kirmes, die mit diesem Weinfest eine Fortsetzung in Sachen Open-Air erfuhr.

Königin mag es lieblich

Selbst favorisiert sie einen lieblichen Wein und fragte bei den Verantwortlichen des Männergesangvereins nach, was denn eine Weinkönigin so machen muss. Als die Frage beantwortet wurde, kam gleichzeitig die Nachfrage, ob sie dieses Amt nicht übernehmen möchte, was dann mit einem „ja“ beantwortet wurde.

Nach ihrer Amtseinführung galt es viele Hände zu schütteln und sich auch den ein oder anderen Wein schmecken zu lassen, der beim 14. Weinfest ausgeschenkt wurde. Darunter aus Rheinhessen einen portugiesischen Rotwein „Herzblut“. Wer dann neben dem Durst auch Hunger verspürte, der konnte sich wieder auf eine gute Küche beim MGV verlassen.

Musikalische Löwen unterstützen am zweiten Tag

Während am ersten Tag die Veranstalter selber den musikalischen Part übernahmen, bekamen sie am zweiten Tag Unterstützung von den Musikalischen Löwen aus Nentershausen, die zum Frühschoppen aufspielten. Das gelungene Ambiente mit zahlreichen Hütten, an denen das kulinarische Angebot genutzt werden konnte, lockte viele Besucher an beiden Tagen an das Bürgerhaus und reihte sich so in die erfolgreiche Geschichte der Weinfeste in Nentershausen ein.