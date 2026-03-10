Dank für Sangeslust: MGV Einigkeit Stockum-Püschen ehrt treue Mitglieder
Die Chorproben sind gut besucht, in denen derzeit neue Stücke einstudiert werden. Auch finanziell steht die Einigkeit auf gesunden Beinen und hat sich für 2026 einiges vorgenommen.
Seine Jahreshauptversammlung hat der MGV Einigkeit 1912 Stockum-Püschen nutzte der Chor, um langjährige Mitglieder für ihre Vereinstreue zu ehren. Vorsitzender Thomas Christian beglückwünschte sie und zeichnete sie mit einer Urkunde aus. Geehrt wurden Christoph Henn und Stefan Kesting für 25 Jahre, Franz Staisch für 40 Jahre, Manfred Benner für 60 Jahre und Siegfried Reeh für 75 Jahre Vereinszugehörigkeit.