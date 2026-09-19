Miteinander in Westerwald MGV Cäcilia Caan feiert 150. Geburtstag mit Freunden Hans-Peter Metternich 19.09.2026, 15:00 Uhr

i Der Männergesangverein Cäcilia Caan feiert in diesem Jahr seinen 150. Geburtstag. Das Foto zeigt die aktiven Sänger im Jubiläumsjahr. Am 26. September steht in der Turnhalle von Nauort bei einem großen Sängerfest mit 16 Chören (inklusive Gastgeber) der Chorgesang im Mittelpunkt. MGV Cäcilia Caan

Seit 150 Jahren prägt der Männergesangverein Cäcilia Caan das Dorfleben. Zum Jubiläum lädt der Chor zu einem großen Festabend voller Musik, Erinnerungen und gelebter Gemeinschaft ein.

„Am 11. Januar 1876 wurde der Männergesangverein Cäcilia Caan von 24 Vereinsgründern aus der Taufe gehoben. Erster Dirigent war Lehrer Jakob Schenkelberg.“ So kündet es die Vereinschronik des Caaner Männerchores. Im Jubiläumsjahr, eineinhalb Jahrhunderte später, erinnerten die Sänger im Mai dieses Jahres mit einem festlichen Abend in geselliger Atmosphäre im heimischen Gasthaus „Zur Linde“ an dieses Ereignis.







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