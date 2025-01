Tradition endet Meudter Karnevalisten verzichten auf Zug und Sitzung 29.01.2025, 15:00 Uhr

i Fröhlich ging es bislang immer zu bei dem Karnevalszug in Meudt, wie dieses Archivfoto aus 2015 mit den Meudter Möhnen zeigt. Doch in diesem Jahr werden keine Fußgruppen durch den Ort ziehen. Hans-Peter Metternich

Umsatzeinbußen verzeichnete der Verein schon in den vergangenen Jahren. Aber auch die Zuschauer und Teilnehmer an den Afterzugpartys werden weniger. Nun steht die Zukunft des Karnevalvereins auf der Kippe.

Für die Karnevalisten in der Region gibt es schlechte Nachrichten: In diesem Jahr finden weder eine eigene Sitzung in Meudt noch ein Umzug durch den Ort statt. Und dafür gibt es gleich mehrere Gründe, wie Michael Kurtenacker erläutert. Er hat dem Karnevalsverein Meudt, der derzeit 85 Mitglieder zählt, in den vergangenen beiden Jahren kommissarisch als Geschäftsführer vorgestanden.

