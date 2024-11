Meudt. Am zweiten Oktoberwochenende ging beim traditionellen Meudter Herbstmarkt – wie alle Jahre wieder – die Post ab. Will heißen: Hunderte von Markbesuchern bevölkerten im Laufe des Tages die Ortsmitte von der Kirche bis zur Bahnhofstraße. Dort boten an 60 Ständen Händler ein reichhaltiges Angebot aus Strickwaren, Haushaltswaren, Wäsche, Lebensmittel, Deko-Artikel, Schmuck und vieles mehr an.