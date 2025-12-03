Metzgerei eröffnet Selbstbedienungsladen in Montabaur

Frische Fleisch- und Wurstwaren, rund um die Uhr – ein neuer digitaler Einkaufsladen der Hartenfelser Burgmetzgerei Botte soll eine Marktlücke in Montabaur schließen. In der Westerwälder Kreisstadt gibt es seit einigen Jahren keine Metzgerei mehr.
Lesezeit 2 Minuten
In Montabaur wird am Donnerstag, 4. Dezember, der neue Smart-Store der Burgmetzgerei Botte eröffnet. In dem Selbstbedienungsladen am Parkplatz Eichwiese können künftig rund um die Uhr frische Fleisch- und Wurstwaren eingekauft werden. Vor Ort gibt es keinen Verkäufer: Alles wird digital mit dem Smartphone erledigt.