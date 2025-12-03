Botte-Box an der Eichwiese
Metzgerei eröffnet Selbstbedienungsladen in Montabaur
Im neuen Smart-Store an der Eichweise werden hauptsächlich frische Fleisch- und Wurstwaren der Metzgerei Botte aus Hartenfels angeboten.
Thorsten Ferdinand

Frische Fleisch- und Wurstwaren, rund um die Uhr – ein neuer digitaler Einkaufsladen der Hartenfelser Burgmetzgerei Botte soll eine Marktlücke in Montabaur schließen. In der Westerwälder Kreisstadt gibt es seit einigen Jahren keine Metzgerei mehr.

In Montabaur wird am Donnerstag, 4. Dezember, der neue Smart-Store der Burgmetzgerei Botte eröffnet. In dem Selbstbedienungsladen am Parkplatz Eichwiese können künftig rund um die Uhr frische Fleisch- und Wurstwaren eingekauft werden. Vor Ort gibt es keinen Verkäufer: Alles wird digital mit dem Smartphone erledigt.

