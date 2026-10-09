Unternehmen aus Hartenfels Metzgerei Botte eröffnet bald SB-Laden in Hachenburg Nadja Hoffmann-Heidrich 09.10.2026, 06:00 Uhr

i Schon jetzt wirbt ein Transparent in der Hachenburger Saynstraße für die dritte Botte-Box der Hartenfelser Burgmetzgerei Botte. Der SB-Laden mit frischen Fleisch- und Wurstwaren des Unternehmens soll Ende November eröffnet werden. Röder-Moldenhauer

Traditionelles Metzgerhandwerk in Verbindung mit einer modernen, flexiblen Einkaufsmöglichkeit: Das ist das Konzept der Botte-Boxen der Burgmetzgerei Botte aus Hartenfels. Ende November eröffnet eine solche Box auch in Hachenburg.

Nach Selters und Montabaur plant die Burgmetzgerei Botte aus Hartenfels nun, ihre dritte Botte-Box aufzustellen – einen Verkaufscontainer mit frischen Fleisch- und Wurstwaren. Der neue Standort liegt in der Saynstraße im Hachenburger Gewerbegebiet, direkt neben dem Unternehmen Hommel.







Artikel teilen

Artikel teilen