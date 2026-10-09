Traditionelles Metzgerhandwerk in Verbindung mit einer modernen, flexiblen Einkaufsmöglichkeit: Das ist das Konzept der Botte-Boxen der Burgmetzgerei Botte aus Hartenfels. Ende November eröffnet eine solche Box auch in Hachenburg.
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Nach Selters und Montabaur plant die Burgmetzgerei Botte aus Hartenfels nun, ihre dritte Botte-Box aufzustellen – einen Verkaufscontainer mit frischen Fleisch- und Wurstwaren. Der neue Standort liegt in der Saynstraße im Hachenburger Gewerbegebiet, direkt neben dem Unternehmen Hommel.